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Выроненный телефон стал причиной массовой аварии в Екатеринбурге

10.35 Пятница, 8 марта 2024
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием четырех легковых автомобилей и одного грузовика. В результате происшествия пострадал шестилетний мальчик и ещё один взрослый пассажир.

Авария произошла в 23.55 улице Шварца, 4. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в городской ГИБДД, водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в Jac J7, который от удара сначала откинуло на «КАМАЗ», а потом на Hyundai Solaris. Последний отбросило на Kia Sportage. В момент аварии в Jac J7 находился шестилетний пассажир – он получил ушиб головы и был доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь и отпустили домой. Также ушибы получил пассажир Renault, его увезли в ГКБ №24.

Установлено, что водителем Renault Logan был 29-летний молодой человек, привлекавшийся к административной ответственности ранее один раз. Он признался, что решил поднять выроненный телефон, когда подъезжал к светофору. Из-за этого отвлёкся от дороги и устроил аварию.

По данным пресс-группы, все участники прошли освидетельствование на состояния опьянения. У водителя Renault было 0,683 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него составили административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение транспортом в состоянии опьянении, не имея права управления.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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