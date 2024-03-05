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В Екатеринбурге за сутки произошла череда серьёзных ДТП
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Представители Госавтоинспекции как в воду глядели, когда предупреждали уральских водителей об опасной обстановке на дорогах. После их обращения в одном только Екатеринбурге наблюдается целая череда серьёзных дорожно-транспортных происшествий. Правда, далеко не во всех этих случаях виноваты выпавшие на днях осадки, которые и заставили автоинспекторов ожидать роста аварий.
Инцидентом, с которого началась эта бесконечная вереница дорожных происшествий, пожалуй, можно вчерашнее столкновение легковушки с фурой. Это случилось в вечерних сумерках на улице Черняховского, на которой мирно стоял припаркованный тяжеловоз. Неожиданно ему в зад на полной скорости въехал легковой автомобиль отечественного производства. Можно даже сказать «въехал под фуру» — от удара у легковушки практически целиком срезало крышу. По свидетельству очевидцев, водитель её был пьян и, судя по неофициальным сообщениям, без помощи медиков не обошлось.
Ну, а сегодня с утра аварии различной степени тяжести в уральской столице продолжались уже повсеместно. На улице Большакова одна легковая машина очень неудачно вырулила на встречную полосу из кавалькады вставших в пробку «товарок». Водитель ехавшей по свободной «обратной» полосе пытался уйти от столкновения, но своим манёвром только ухудшил положение, съехав в траншею, вырытую дорожными рабочими. Там его авто напрочь и застряло кверху задом.
Сразу пять машин столкнулись на улице Шефской в Орджоникидзевском районе. Началом этой помятой вереницы послужила грузовая «Газелька», а уж к ней «в хвост» пристроились легковые автомобили различных марок. Причины построения в эту странную шеренгу пока неизвестны.
На улице Колмогорова, меж тем, произошёл дорожный инцидент без столкновений и прочих ужасов. Там более, чем на сорок минут напрочь встали трамваи. Между Таганским рядом и Дворцом молодёжи гражданам пришлось перемещаться альтернативными способами (кому-то — и на своих двоих). Как выяснилось позже, линию обесточил вышедший из строя масляный выключатель на питающей подстанции. После вмешательства ремонтников движение было восстановлено, — поясняет интернет-ресурс «Инцидент Екатеринбург».
И это только наиболее заметные из произошедших в Екатеринбурге за сутки ДТП!
Инцидентом, с которого началась эта бесконечная вереница дорожных происшествий, пожалуй, можно вчерашнее столкновение легковушки с фурой. Это случилось в вечерних сумерках на улице Черняховского, на которой мирно стоял припаркованный тяжеловоз. Неожиданно ему в зад на полной скорости въехал легковой автомобиль отечественного производства. Можно даже сказать «въехал под фуру» — от удара у легковушки практически целиком срезало крышу. По свидетельству очевидцев, водитель её был пьян и, судя по неофициальным сообщениям, без помощи медиков не обошлось.
Ну, а сегодня с утра аварии различной степени тяжести в уральской столице продолжались уже повсеместно. На улице Большакова одна легковая машина очень неудачно вырулила на встречную полосу из кавалькады вставших в пробку «товарок». Водитель ехавшей по свободной «обратной» полосе пытался уйти от столкновения, но своим манёвром только ухудшил положение, съехав в траншею, вырытую дорожными рабочими. Там его авто напрочь и застряло кверху задом.
Сразу пять машин столкнулись на улице Шефской в Орджоникидзевском районе. Началом этой помятой вереницы послужила грузовая «Газелька», а уж к ней «в хвост» пристроились легковые автомобили различных марок. Причины построения в эту странную шеренгу пока неизвестны.
На улице Колмогорова, меж тем, произошёл дорожный инцидент без столкновений и прочих ужасов. Там более, чем на сорок минут напрочь встали трамваи. Между Таганским рядом и Дворцом молодёжи гражданам пришлось перемещаться альтернативными способами (кому-то — и на своих двоих). Как выяснилось позже, линию обесточил вышедший из строя масляный выключатель на питающей подстанции. После вмешательства ремонтников движение было восстановлено, — поясняет интернет-ресурс «Инцидент Екатеринбург».
И это только наиболее заметные из произошедших в Екатеринбурге за сутки ДТП!
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