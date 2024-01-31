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В массовой аварии в Богдановичском районе пострадали два человека
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По уточненной информации УГИБДД по Свердловской области, в массовой аварии, которая произошла на 78-м километре Тюменского тракта, пострадали два человека.
Всего, по последним данным, в аварии получили механические повреждения девять автомобилей.
«Автоинспекторы продолжают работать на месте ДТП, по предварительным данным пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь»,
– говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.
Всего, по последним данным, в аварии получили механические повреждения девять автомобилей.
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