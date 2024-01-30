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Массовая авария с участием восьми машин произошла в Богдановичском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Богдановичском районе произошла массовая авария с участием восьми машин, из которых пять – грузовые, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Количество пострадавших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции.
Авария произошла на 78-м километре Тюменского тракта. Движение перекрыто как в сторону Екатеринбурга, так и в сторону Тюмени. На месте работают экстренные службы. Объезжать место происшествия предлагают через Сухой Лог по трассе «Грязновское – Асбест».
По данным свердловского «Уралуправтодора», в ДТП попало четыре грузовых автомобиля и два легковых. Также дорожники сообщают об одном пострадавшем.
Авария произошла на 78-м километре Тюменского тракта. Движение перекрыто как в сторону Екатеринбурга, так и в сторону Тюмени. На месте работают экстренные службы. Объезжать место происшествия предлагают через Сухой Лог по трассе «Грязновское – Асбест».
«Призываем водителей планировать поездки с учетом временных ограничений, двигаться с безопасной скоростью и учитывать состояние погоды, а также дорожных условий»,
– сказали в пресс-группе Госавтоинспекции.
По данным свердловского «Уралуправтодора», в ДТП попало четыре грузовых автомобиля и два легковых. Также дорожники сообщают об одном пострадавшем.
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