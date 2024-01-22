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В Первоуральске скончался ещё один малыш
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё одна трагичная смерть малыша произошла в Первоуральске. На этот раз скончался мальчик, которому был всего один месяц. Сейчас устанавливаем причин его смерти занимается Следственный комитет.
Обе смерти, о которых идёт речь, по данным Детской городской больницы Первоуральска, произошли в минувшие выходные. Утверждается, что в обоих случаях малыши умерли, когда их родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Согласно информации медицинского учреждения, в этой семье воспитываются ещё двое детей в возрасте двух и пятнадцати лет. Отмечается, что руководители участковой педиатрической службы в тот же день посетили эту семью.
О второй смерти, где скончалась пятимесячная малышка, ранее писали в СМИ. В больнице ссылаются на версию смерти девочки, которая рассказала соседка. С её слов, ребёнок много плакал, чем мешал отцу, который, как заявляется, положил малышку лицом внизу и закидал её грудой тряпок, среди которых был набитый вещами полиэтиленовой пакет.
Обе смерти, о которых идёт речь, по данным Детской городской больницы Первоуральска, произошли в минувшие выходные. Утверждается, что в обоих случаях малыши умерли, когда их родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребёнка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался»,
– рассказали в больнице.
Согласно информации медицинского учреждения, в этой семье воспитываются ещё двое детей в возрасте двух и пятнадцати лет. Отмечается, что руководители участковой педиатрической службы в тот же день посетили эту семью.
О второй смерти, где скончалась пятимесячная малышка, ранее писали в СМИ. В больнице ссылаются на версию смерти девочки, которая рассказала соседка. С её слов, ребёнок много плакал, чем мешал отцу, который, как заявляется, положил малышку лицом внизу и закидал её грудой тряпок, среди которых был набитый вещами полиэтиленовой пакет.
«Поскольку в тот момент отец был сильно пьян, а мать – в неадекватном состоянии, и вызвать бригаду "Скорой медицинской помощи" им и в голову не пришло, то "Скорую" и наряд полиции вызвали соседи. Прибывшим врачам СМП оставалось лишь зафиксировать смерть девочки. Предварительная причина – асфиксия»,
– заявили в детской больнице.
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