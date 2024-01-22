В Первоуральске скончался ещё один малыш

«В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребёнка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался»,

– заявили в детской больнице.

«Поскольку в тот момент отец был сильно пьян, а мать – в неадекватном состоянии, и вызвать бригаду "Скорой медицинской помощи" им и в голову не пришло, то "Скорую" и наряд полиции вызвали соседи. Прибывшим врачам СМП оставалось лишь зафиксировать смерть девочки. Предварительная причина – асфиксия»,