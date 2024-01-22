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Глава СК заинтересовался смертью малышки из Первоуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России заинтересовался смертью пятимесячной малышки из Первоуральска, в гибели которой соседи стали винить отца девочки.
По предварительным данным регионального следствия, смерть ребёнка не носит криминального характера.
Напомним, что, по данным прокуратуры, девочку незадолго до её смерти укладывала спать мама. Малышка много плакала, и тогда отец её укрыл одеялом. После этого спустя некоторое время родители обнаружили, что ребёнок не дышит. Соседи считают, что девочка задохнулась под вещами, которыми, с их слов, была завалена кроватка.
По предварительным данным регионального следствия, смерть ребёнка не носит криминального характера.
«При этом в материалах СМИ критикуется образ жизни семьи девочки и, в частности, ее отца. С целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего следователи ведомства в рамках процессуальной проверки дадут правовую оценку действию или бездействию должностных лиц органов системы профилактики»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что, по данным прокуратуры, девочку незадолго до её смерти укладывала спать мама. Малышка много плакала, и тогда отец её укрыл одеялом. После этого спустя некоторое время родители обнаружили, что ребёнок не дышит. Соседи считают, что девочка задохнулась под вещами, которыми, с их слов, была завалена кроватка.
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