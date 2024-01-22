Глава СК заинтересовался смертью малышки из Первоуральска

– говорится в сообщении Следкома.

«При этом в материалах СМИ критикуется образ жизни семьи девочки и, в частности, ее отца. С целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего следователи ведомства в рамках процессуальной проверки дадут правовую оценку действию или бездействию должностных лиц органов системы профилактики»,