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СК начал проверку из-за высадке школьника из автобуса в Каменск-Уральске
Фото: Вечерние ведомости
Следственный отдел по городу Каменск-Уральский организовал проверку из-за сообщения о том, что 11 января кондуктор общественного транспорта высадил из автобуса школьника, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала.
Проверка проводится по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» (238 УК РФ).
Мы также рассказывали, что в Нижнем Тагиле водитель 36-й маршрутки напал на 17-летнюю пассажирку.
Проверка проводится по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» (238 УК РФ).
«Следователем СКР принимаются меры к установлению и опросу как школьника, так и возможных очевидцев, истребованию документации относительно оказываемых автобусным предприятием услуг по перевозке граждан в общественном транспорте. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение»,
— сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
— сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
Мы также рассказывали, что в Нижнем Тагиле водитель 36-й маршрутки напал на 17-летнюю пассажирку.
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