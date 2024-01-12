СК начал проверку из-за высадке школьника из автобуса в Каменск-Уральске

«Следователем СКР принимаются меры к установлению и опросу как школьника, так и возможных очевидцев, истребованию документации относительно оказываемых автобусным предприятием услуг по перевозке граждан в общественном транспорте. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение»,

— сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости