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В Нижнем Тагиле водитель маршрутки напал на 17-лентюю пассажирку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле водитель 36-й маршрутки напал на 17-летнюю пассажирку. По словам потерпевшей, это произошло из-за того, что при оплате проезда у неё из рук выпал рубль.
Предположительно, это стало поводом для водителя проявить агрессию. Как рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», мужчина схватил девушку и швырнул её в сторону выхода, отчего та запнулась и упала, ударившись головой. Утверждается, что после этого он вновь стал хватать её, но его остановили прохожие.
По словам потерпевшей, всё началось с того, что он стал оскорблять её и её 15-летнюю подругу. Потом, со слов девушки, он не только побил её, но и порвал ей куртку и сумку и испортил паспорт.
По данному факту полиция организовала проверку. Проведение надзорных мероприятиях прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла под свой контроль, сообщили «Вечерним ведомостям» в ведомстве. Также прокуратура намерена провести свою проверку.
Предположительно, это стало поводом для водителя проявить агрессию. Как рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», мужчина схватил девушку и швырнул её в сторону выхода, отчего та запнулась и упала, ударившись головой. Утверждается, что после этого он вновь стал хватать её, но его остановили прохожие.
«Но, видимо, этого водителю маршрутки показалось мало, он решил и дальше добивать беззащитного ребёнка. Одному богу известно, чем бы это всё закончилось, если бы не вмешались две проходящие мимо женщины»,
– рассказал очевидец.
По словам потерпевшей, всё началось с того, что он стал оскорблять её и её 15-летнюю подругу. Потом, со слов девушки, он не только побил её, но и порвал ей куртку и сумку и испортил паспорт.
По данному факту полиция организовала проверку. Проведение надзорных мероприятиях прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла под свой контроль, сообщили «Вечерним ведомостям» в ведомстве. Также прокуратура намерена провести свою проверку.
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