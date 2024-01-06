В Екатеринбурге к замерзающим присоединился «Городок чекистов»

– приводит слова представителя организации издание.

«Она должна в круглосуточном режиме регулировать температуру в зависимости от погоды. Но если она не работает, то это должен делать в ручном управлении обслуживающий персонал. Если раньше в теплопункте постоянно находился оператор, который всё фиксировал в журналах, то сейчас у компании нет таких возможностей»,