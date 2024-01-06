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В Екатеринбурге к замерзающим присоединился «Городок чекистов»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за проблем на теплопункте гостиницы «Исеть» начали замерзать жители «Городка чекистов». По их словам, температура в квартирах второй день держится на уровне 10-15 градусов.
По данным 66.RU проблемы с отоплением в городке начались ещё в августе 2023 года. Со слов его жителей, всю осень и зиму в домах было очень холодно. В октябре они обращались к прокуратуре и администрации города с просьбой разобраться в ситуации. После этого в декабре проводились ремонтные работы, ради которых в городке ненадолго отключали отопление, и накануне, 10 января, батареи снова остыли. В ТСЖ жильцам объяснили, что аппаратура на сегодняшний день не работает.
Напомним, что в уральской столице на холодные батареи жаловались также жители Чкаловского района и жильцы четырёх домов на улице Авиаторов. Кроме этого, проблемы с отоплением возникали у жителей свердловских посёлков Ключевск и Восточный.
По данным 66.RU проблемы с отоплением в городке начались ещё в августе 2023 года. Со слов его жителей, всю осень и зиму в домах было очень холодно. В октябре они обращались к прокуратуре и администрации города с просьбой разобраться в ситуации. После этого в декабре проводились ремонтные работы, ради которых в городке ненадолго отключали отопление, и накануне, 10 января, батареи снова остыли. В ТСЖ жильцам объяснили, что аппаратура на сегодняшний день не работает.
«Она должна в круглосуточном режиме регулировать температуру в зависимости от погоды. Но если она не работает, то это должен делать в ручном управлении обслуживающий персонал. Если раньше в теплопункте постоянно находился оператор, который всё фиксировал в журналах, то сейчас у компании нет таких возможностей»,
– приводит слова представителя организации издание.
Напомним, что в уральской столице на холодные батареи жаловались также жители Чкаловского района и жильцы четырёх домов на улице Авиаторов. Кроме этого, проблемы с отоплением возникали у жителей свердловских посёлков Ключевск и Восточный.
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