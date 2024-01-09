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Из-за проблем с отоплением под Сосьвой замерзает посёлок Восточный
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за проблем с отоплением под Сосьвой замерзает посёлок Восточный. Накануне туда выезжала делегация чиновников вместе с главой Сосьвинского городского округа Евгений Преин.
В совещании приняли участие представители управления образования, комитета ЖКХ, ресурсоснабжающей организации «Уралстройсервис» и руководители образовательных учреждений посёлка. По словам градоначальника, они также замерили температуру домах, детских садах и школах и выявили причины плохого отопления. Утверждается, что уже запланированы мероприятия по их устранению.
По её словам, сейчас они мёрзнут даже с обогревателем. Другая жительница также заявила, что температура воздуха в местном садике опустилась до 15 градусов. Из-за этого ложиться на сон час стало невозможно.
В пресс-службе администрации муниципалитета местным жителям обещают сделать перерасчёт. В пятницу, 12 января, специалисты намерены проверить жилые помещения граждан, от которых поступали обращения, чтобы составить акты для перерасчёта за коммуналку. Когда именно проблему удастся решить, пока неизвестно.
Напомним, что ранее из-за аварии на электросетях из строя вышла котельная, которая обогревала посёлок Ключевск в Берёзовском городском округе. На данный момент тепло в дома должны были вернуть.
Также продолжают мерзнуть екатеринбуржцы. На этой неделе дважды остывали батареи в Чкаловском районе. Серьёзнее ситуация обстоит у жителей «невезучих» домов на Авиаторов. Они мёрзнут с 31 декабря. Сантехники не могут дать им никаких прогнозов.
В совещании приняли участие представители управления образования, комитета ЖКХ, ресурсоснабжающей организации «Уралстройсервис» и руководители образовательных учреждений посёлка. По словам градоначальника, они также замерили температуру домах, детских садах и школах и выявили причины плохого отопления. Утверждается, что уже запланированы мероприятия по их устранению.
«Котельные могут топить, только не хотят. Когда вы приезжали на открытие нового дома, жара у всех стояла, 21 градус в квартире по Коммунаров было, отчего батареи гнулись»,
– написала одна из жительниц посёлка под записью мэра во «ВКонтакте».
По её словам, сейчас они мёрзнут даже с обогревателем. Другая жительница также заявила, что температура воздуха в местном садике опустилась до 15 градусов. Из-за этого ложиться на сон час стало невозможно.
В пресс-службе администрации муниципалитета местным жителям обещают сделать перерасчёт. В пятницу, 12 января, специалисты намерены проверить жилые помещения граждан, от которых поступали обращения, чтобы составить акты для перерасчёта за коммуналку. Когда именно проблему удастся решить, пока неизвестно.
Напомним, что ранее из-за аварии на электросетях из строя вышла котельная, которая обогревала посёлок Ключевск в Берёзовском городском округе. На данный момент тепло в дома должны были вернуть.
Также продолжают мерзнуть екатеринбуржцы. На этой неделе дважды остывали батареи в Чкаловском районе. Серьёзнее ситуация обстоит у жителей «невезучих» домов на Авиаторов. Они мёрзнут с 31 декабря. Сантехники не могут дать им никаких прогнозов.
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09 января 2024