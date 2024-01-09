Из-за проблем с отоплением под Сосьвой замерзает посёлок Восточный

– написала одна из жительниц посёлка под записью мэра во «ВКонтакте».

«Котельные могут топить, только не хотят. Когда вы приезжали на открытие нового дома, жара у всех стояла, 21 градус в квартире по Коммунаров было, отчего батареи гнулись»,