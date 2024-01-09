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В свердловском филиале «Т Плюс» подтвердили информацию о новой аварии
Фото: Вечерние ведомости
В свердловском филиале «Т Плюс» подтвердили информацию об очередных перебоях с отоплением в Чкаловском районе Екатеринбурге. Сообщается, что на котельной «Южная» на семь часов вышел из строя один из котлов.
В ПАО «Т Плюс» сообщили, что повреждение поверхности нагрева произошло накануне в 23.30, всю ночь проходили ремонтные работы и в 6.30 котёл был вновь включен.
При проведении ремонтных работ подача тепла и горячей воды потребителям не прекращались, однако температура воды была снижена, и жители начали жаловаться на остывающие батареи. Судя по сообщениям в паблике «ВКонтакте» района Уктус, на «еле тёплые» батареи жалуются жильцы домов по улицам Благодатской, Мраморской, Павлодарской, Походной, Просторной, Самолётной, Щербакова, Шишимской, переулков Короткого, Широкого и Каслинского.
В письме, которое ПАО «Т Плюс» разослало жителям Уктуса, сообщается, что ухудшение температурного и гидравлического режимов в системе отопления и ГВС может наблюдаться до девяти утра завтрашнего дня, 11 января.
В ПАО «Т Плюс» сообщили, что повреждение поверхности нагрева произошло накануне в 23.30, всю ночь проходили ремонтные работы и в 6.30 котёл был вновь включен.
При проведении ремонтных работ подача тепла и горячей воды потребителям не прекращались, однако температура воды была снижена, и жители начали жаловаться на остывающие батареи. Судя по сообщениям в паблике «ВКонтакте» района Уктус, на «еле тёплые» батареи жалуются жильцы домов по улицам Благодатской, Мраморской, Павлодарской, Походной, Просторной, Самолётной, Щербакова, Шишимской, переулков Короткого, Широкого и Каслинского.
В письме, которое ПАО «Т Плюс» разослало жителям Уктуса, сообщается, что ухудшение температурного и гидравлического режимов в системе отопления и ГВС может наблюдаться до девяти утра завтрашнего дня, 11 января.
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