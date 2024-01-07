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«Невезучие» дома на Авиаторов в Екатеринбурге вновь покидает тепло
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жильцы 13-го дома на Авиаторов в Екатеринбурге, куда накануне стало возвращаться тепло, вновь сообщили «Вечерним ведомостям» о перебоях с отоплением.
По словам жительницы дома Алёны, отопление появилось, но только в первом подъезде. Во втором трубы прогрелись частично, а в третьем нет ни тепла, ни воды. Сообщается, что в понедельник, 8 января, жильцы делали заявку в управляющую компанию, приходил сантехник, пробыл 20 минут и уехал.
Со слов Алёны, сантехник заявил, что отогреть трубы уже не получится. Жильцы пытались своими силами помочь с обогревом труб, но успеха в этом деле не добились. На сегодняшний день, 9 января, ситуация в доме не изменилась.
Напомним, что накануне в соседнем 15-м доме, где было частичное отопление, остыли батареи. Стоит также отметить, что из-за постоянных холодов в квартирах начали болеть дети.
По словам жительницы дома Алёны, отопление появилось, но только в первом подъезде. Во втором трубы прогрелись частично, а в третьем нет ни тепла, ни воды. Сообщается, что в понедельник, 8 января, жильцы делали заявку в управляющую компанию, приходил сантехник, пробыл 20 минут и уехал.
Со слов Алёны, сантехник заявил, что отогреть трубы уже не получится. Жильцы пытались своими силами помочь с обогревом труб, но успеха в этом деле не добились. На сегодняшний день, 9 января, ситуация в доме не изменилась.
Напомним, что накануне в соседнем 15-м доме, где было частичное отопление, остыли батареи. Стоит также отметить, что из-за постоянных холодов в квартирах начали болеть дети.
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