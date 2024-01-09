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Причиной выхода из строя котельной свердловского посёлка стало аварийное отключение электричества

13.15 Вторник, 9 января 2024
Фото: Евгений Писцов
Котельная, которая снабжает теплом свердловский посёлок Ключевск, вышла из строя из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщил глава Берёзовского Евгений Писцов в своём телеграм-канале.

По его словам, электроснабжение восстановили ещё вчера в 17.28. Однако при запуске котельной произошёл переход оборудования в аварийный режим из-за падения давления. В результате специалисты перевели оборудование в ручной режим управления, в котором работает один котёл и один циркулярный насос.

«Место утечки найти пока не удаётся: парения на сетях нет, колодцы, подвалы МКД сухие. Сегодня с утра организован поквартирный обход силами старших по домам и УК. Дополнительно работают специалисты с тепловизорами и течеискателем»,

– написал градоначальник.


Он также опроверг информацию о опустившейся температуре воздуха в квартирах до 5°C. По его словам, она варьируется от 11 до 21°C в зависимости от этажности.

По последним данным, систему решили подпитать от сетей «Водоканала».

«Циркуляционный насос удалось вывести на полную мощность. За счёт повышения давления в сети тепло стало поступать на верхние этажи домов. Готовится заявка на горячее питание для рабочих»,

– написал Евгений Писцов.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:37 В Антитеррористической комиссии Свердловской области подтвердили инцидент со взрывным устройством возле станции Сан-Донато
18:26 В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили инцидент со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
18:03 В Следственный комитет за сутки обратились 509 раз из Свердловской области
16:34 В 2023 году 4,5 тысячи семей получили знак отличия «Совет да любовь» в Свердловской области
16:24 В прокуратуре Нижнего Тагила проводят проверку после нападения троих подростков на несовершеннолетнего
15:24 В МВД обещают принять меры в отношении полицейского, который назвал «раздутым» инцидент с избиением девочки в Нижнем Тагиле
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13:50 Пожарные не смогли подъехать к дому из-за нечищеной дороги в ЖК «Светлый» в Екатеринбурге
13:16 Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе «Екатеринбург — Алапаевск»
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11:14 Самыми популярными именами для новорожденных 2023 года в Свердловской области стали София и Михаил
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