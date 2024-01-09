Причиной выхода из строя котельной свердловского посёлка стало аварийное отключение электричества

– написал градоначальник.

«Место утечки найти пока не удаётся: парения на сетях нет, колодцы, подвалы МКД сухие. Сегодня с утра организован поквартирный обход силами старших по домам и УК. Дополнительно работают специалисты с тепловизорами и течеискателем»,