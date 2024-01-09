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Причиной выхода из строя котельной свердловского посёлка стало аварийное отключение электричества
Фото: Евгений Писцов
Котельная, которая снабжает теплом свердловский посёлок Ключевск, вышла из строя из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщил глава Берёзовского Евгений Писцов в своём телеграм-канале.
По его словам, электроснабжение восстановили ещё вчера в 17.28. Однако при запуске котельной произошёл переход оборудования в аварийный режим из-за падения давления. В результате специалисты перевели оборудование в ручной режим управления, в котором работает один котёл и один циркулярный насос.
Он также опроверг информацию о опустившейся температуре воздуха в квартирах до 5°C. По его словам, она варьируется от 11 до 21°C в зависимости от этажности.
По последним данным, систему решили подпитать от сетей «Водоканала».
По его словам, электроснабжение восстановили ещё вчера в 17.28. Однако при запуске котельной произошёл переход оборудования в аварийный режим из-за падения давления. В результате специалисты перевели оборудование в ручной режим управления, в котором работает один котёл и один циркулярный насос.
«Место утечки найти пока не удаётся: парения на сетях нет, колодцы, подвалы МКД сухие. Сегодня с утра организован поквартирный обход силами старших по домам и УК. Дополнительно работают специалисты с тепловизорами и течеискателем»,
– написал градоначальник.
Он также опроверг информацию о опустившейся температуре воздуха в квартирах до 5°C. По его словам, она варьируется от 11 до 21°C в зависимости от этажности.
По последним данным, систему решили подпитать от сетей «Водоканала».
«Циркуляционный насос удалось вывести на полную мощность. За счёт повышения давления в сети тепло стало поступать на верхние этажи домов. Готовится заявка на горячее питание для рабочих»,
– написал Евгений Писцов.
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