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Под Камышловом кроссовер насмерть сбил ребенка
Фото: Вечерние ведомости
12-летняя девочка погибла из-за ДТП под Камышловом утром 30 декабря.
Известно, что водитель ехал в районе 7 км западного подъезда к Камышлову, а шестиклассница перебегала дорогу вне пешеходного перехода. В итоге водитель на Nissan Qashqai сбил ребенка, девочка скончалась ещё до приезда скорой помощи.
Местная прокуратура взяла на контроль доследственную проверку после ДТП, сообщили в областном надзорном ведомстве.
Напомним, сегодня ГИБДД Екатеринбурга напомнила об основных причинах ДТП в предпраздничные дни. Чаще всего ими становятся превышение скорости и обгоны.
Известно, что водитель ехал в районе 7 км западного подъезда к Камышлову, а шестиклассница перебегала дорогу вне пешеходного перехода. В итоге водитель на Nissan Qashqai сбил ребенка, девочка скончалась ещё до приезда скорой помощи.
Местная прокуратура взяла на контроль доследственную проверку после ДТП, сообщили в областном надзорном ведомстве.
Напомним, сегодня ГИБДД Екатеринбурга напомнила об основных причинах ДТП в предпраздничные дни. Чаще всего ими становятся превышение скорости и обгоны.
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