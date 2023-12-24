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В ГИБДД Екатеринбурга рассказали о пятилетней статистике ДТП за 30 декабря
Фото: Вечерние ведомости
Госавтоинспекторы напомнили, что в период предновогодней суеты основными причинами ДТП становятся превышение скорости, обгоны и пьяная езда.
При этом за последние 5 лет а Екатеринбурге 30 декабря произошло 15 ДТП, в которых пострадали 16 человек.
«Напоминаем, что всё участники дорожного движения обязаны соблюдать ПДД РФ, быть взаимовежливыми на дорогах. ГИБДД желает
безопасного Нового года, будьте бдительны и внимательны на дорогах», – указано в сообщении ГИБДД Екатеринбурга.
При этом за последние 5 лет а Екатеринбурге 30 декабря произошло 15 ДТП, в которых пострадали 16 человек.
«Напоминаем, что всё участники дорожного движения обязаны соблюдать ПДД РФ, быть взаимовежливыми на дорогах. ГИБДД желает
безопасного Нового года, будьте бдительны и внимательны на дорогах», – указано в сообщении ГИБДД Екатеринбурга.
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