В ГИБДД Екатеринбурга рассказали о пятилетней статистике ДТП за 30 декабря

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Госавтоинспекторы напомнили, что в период предновогодней суеты основными причинами ДТП становятся превышение скорости, обгоны и пьяная езда.При этом за последние 5 лет а Екатеринбурге 30 декабря произошло 15 ДТП, в которых пострадали 16 человек.«Напоминаем, что всё участники дорожного движения обязаны соблюдать ПДД РФ, быть взаимовежливыми на дорогах. ГИБДД желаетбезопасного Нового года, будьте бдительны и внимательны на дорогах», – указано в сообщении ГИБДД Екатеринбурга.