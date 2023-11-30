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Алапаевская прокуратура начала проверку по факту гибели малыша на морозе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Алапаевская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью полуторагодовалого ребенка в деревне Катышка. Доследственная проверка взята ведомством на контроль.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства намерено дать оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
«Ребенок воспитывался в многодетной семье, семья на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит, по месту жительства характеризуется положительно»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства намерено дать оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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