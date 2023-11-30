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В Алапаевске насмерть замерз полуторагодовалый ребенок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в деревне Катышка Алапаевского района Свердловской области в многодетной семье насмерть замерз полуторагодовалый ребенок. Его тело утром обнаружила мама.
По предварительной версии, малыш вышел на улицу посреди ночи, а когда захотел вернуться домой, не смог открыть дверь и замерз, сообщает «КП-Екатеринбург». По данным издания, помимо погибшего малыша в семье воспитываются еще трое детей.
Информацию о гибели подтвердили в СК и МВД. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)
По предварительной версии, малыш вышел на улицу посреди ночи, а когда захотел вернуться домой, не смог открыть дверь и замерз, сообщает «КП-Екатеринбург». По данным издания, помимо погибшего малыша в семье воспитываются еще трое детей.
Информацию о гибели подтвердили в СК и МВД. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)
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