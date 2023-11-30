В Алапаевске насмерть замерз полуторагодовалый ребенок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в деревне Катышка Алапаевского района Свердловской области в многодетной семье насмерть замерз полуторагодовалый ребенок. Его тело утром обнаружила мама.По предварительной версии, малыш вышел на улицу посреди ночи, а когда захотел вернуться домой, не смог открыть дверь и замерз, сообщает «КП-Екатеринбург». По данным издания, помимо погибшего малыша в семье воспитываются еще трое детей.Информацию о гибели подтвердили в СК и МВД. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)