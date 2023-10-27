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Провалившийся в колодец с кипятком екатеринбургский школьник остается в реанимации
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Школьник, который провалился в колодец с кипятком в Екатеринбурге на Уралмаше, остается в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Напомним, по версии следствия, 26 октября подросток встал на стекло оконной рамы, которой был прикрыт колодец, и провалился в него, упав в горячую воду. Подростка госпитализировали с ожогами 50-55% площади тела.
«Пациент находится на ИВЛ. Проводится курс интенсивной терапии в реанимационно-анестезиологическом отделении. Ежедневно делаются перевязки в рамках лечения ожоговой болезни»,
– сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Напомним, по версии следствия, 26 октября подросток встал на стекло оконной рамы, которой был прикрыт колодец, и провалился в него, упав в горячую воду. Подростка госпитализировали с ожогами 50-55% площади тела.
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