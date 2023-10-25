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В Екатеринбурге на Уралмаше подросток угодил в колодец с кипятком
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге на Уралмаше 14-летний подросток угодил в колодец с кипятком и получил ожоги. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Инцидент, о котором идет речь, произошел вчера вечером во дворе одного из домов по улице 40-летия Октября. По версии следствия, юноша гулял в компании своего приятеля, когда подростки заметили два канализационных колодца, накрытых оконными рамами вместо металлических крышек. Пострадавшему подростку пришла идея встать ногами на окно, что он и сделал, но стекло под тяжестью его веса не выдержало и он провалился в колодец с горячей водой. Сообщается, что юноша сумел выбраться из колодца самостоятельно.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», на помощь к мальчику бросился оказавшийся поблизости таксист, после чего подоспела проезжавшая мимо бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом – термические ожоги.
Инцидент, о котором идет речь, произошел вчера вечером во дворе одного из домов по улице 40-летия Октября. По версии следствия, юноша гулял в компании своего приятеля, когда подростки заметили два канализационных колодца, накрытых оконными рамами вместо металлических крышек. Пострадавшему подростку пришла идея встать ногами на окно, что он и сделал, но стекло под тяжестью его веса не выдержало и он провалился в колодец с горячей водой. Сообщается, что юноша сумел выбраться из колодца самостоятельно.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», на помощь к мальчику бросился оказавшийся поблизости таксист, после чего подоспела проезжавшая мимо бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом – термические ожоги.
«В рамках расследования следователем СК выясняются все обстоятельства случившегося. В частности, устанавливаются должностные лица, ответственные за надлежащее обслуживание и обеспечение безопасности на данном объекте коммунальной инфраструктуры»,
– сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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