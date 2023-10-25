В Екатеринбурге на Уралмаше подросток угодил в колодец с кипятком

сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В рамках расследования следователем СК выясняются все обстоятельства случившегося. В частности, устанавливаются должностные лица, ответственные за надлежащее обслуживание и обеспечение безопасности на данном объекте коммунальной инфраструктуры»,