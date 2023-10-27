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В Екатеринбурге упавший в колодец с кипятком подросток получил ожоги более 50% тела
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге подросток, который упал в колодец с кипятком, получил ожоги 50-55% площади тела. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Напомним, по версии следствия, юноша встал на стекло оконной рамы, которой был прикрыт колодец, и провалился в него, упав в горячую воду. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«Ребенок доставлен в ДГКБ № 9. В данный момент находится в реанимации на ИВЛ, в тяжелом состоянии. Ожоги 50-55% площади тела. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Решается вопрос о проведении операции»,
– говорится в сообщении.
Напомним, по версии следствия, юноша встал на стекло оконной рамы, которой был прикрыт колодец, и провалился в него, упав в горячую воду. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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