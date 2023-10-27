В Екатеринбурге упавший в колодец с кипятком подросток получил ожоги более 50% тела

«Ребенок доставлен в ДГКБ № 9. В данный момент находится в реанимации на ИВЛ, в тяжелом состоянии. Ожоги 50-55% площади тела. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Решается вопрос о проведении операции»,