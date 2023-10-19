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В дома Первоуральска начала возвращаться вода
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что в Первоуральске началась подача воды потребителям с постепенным повышением давления.
Однако несмотря на то, что водоснабжение удалось восстановить, власти приняли решение организовать дистанционное обучение в 13 школах города. Также временно приостановилась работа части детских садов.
Кроме этого, утверждается, что все больницы и другие социально важные объекты города оперативно обеспечили водой. Сейчас они работают в штатном режиме.
Напомним, что накануне вечером из-за крупной аварии на Нижне-Сергинском водоводе половина жителей Первоуральска осталась без холодной воды.
Однако несмотря на то, что водоснабжение удалось восстановить, власти приняли решение организовать дистанционное обучение в 13 школах города. Также временно приостановилась работа части детских садов.
Кроме этого, утверждается, что все больницы и другие социально важные объекты города оперативно обеспечили водой. Сейчас они работают в штатном режиме.
Напомним, что накануне вечером из-за крупной аварии на Нижне-Сергинском водоводе половина жителей Первоуральска осталась без холодной воды.
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