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Из-за крупной аварии без воды осталась половина жителей Первоуральска
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Без холодной воды в Первоуральске из-за крупной аварии на Нижне-Сергинском водоводе осталось 646 многоквартирных домов, в которых проживает 54 тысячи человек – почти половина населения города
Такие данные приводит прокуратура, которая начала проверку по факту инцидента.
Накануне вечером глава Первоуральска Игорь Кабец опубликовал видео, на котором было видно место прорыва. Тогда рабочие пытались пробраться к магистральной трубе для начала ремонтных работ. Примерно к двум часам ночи им удалось найти причину утечки и устранить ее.
Он также предупредил, что после того, как вода вернется в дома, «возможно временное изменение цвета ресурса».
Напомним, что на минувшей неделе корреспондент «Вечерних ведомостей» был на двух судах, в которых жители Первоуральска судятся с администрацией, «Водоканалом» и ПАО «Т Плюс» из-за плохого качества воды и её отсутствия.
В одном из них суд постановил взыскивать с ПАО «Т Плюс» неустойку, если компания не приведёт температуру воды к нормативным показателям, а в другом Роспотребнадзор внезапно заявил, что уже два месяца как не проводит анализ качества воды в городе, несмотря на то что жители жалуются на вонь из-под-крана.
Такие данные приводит прокуратура, которая начала проверку по факту инцидента.
Накануне вечером глава Первоуральска Игорь Кабец опубликовал видео, на котором было видно место прорыва. Тогда рабочие пытались пробраться к магистральной трубе для начала ремонтных работ. Примерно к двум часам ночи им удалось найти причину утечки и устранить ее.
«Сейчас завершаются работы по устранению завоздушивания и регулировке работы насосов, заполняются постепенно трубы в городе. Давление нормализуется, контролируем ситуацию, водоснабжение будет стабилизировано»,
– написал Игорь Кабец сегодня утром.
Он также предупредил, что после того, как вода вернется в дома, «возможно временное изменение цвета ресурса».
Напомним, что на минувшей неделе корреспондент «Вечерних ведомостей» был на двух судах, в которых жители Первоуральска судятся с администрацией, «Водоканалом» и ПАО «Т Плюс» из-за плохого качества воды и её отсутствия.
В одном из них суд постановил взыскивать с ПАО «Т Плюс» неустойку, если компания не приведёт температуру воды к нормативным показателям, а в другом Роспотребнадзор внезапно заявил, что уже два месяца как не проводит анализ качества воды в городе, несмотря на то что жители жалуются на вонь из-под-крана.
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