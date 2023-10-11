Из-за крупной аварии без воды осталась половина жителей Первоуральска

– написал Игорь Кабец сегодня утром.

«Сейчас завершаются работы по устранению завоздушивания и регулировке работы насосов, заполняются постепенно трубы в городе. Давление нормализуется, контролируем ситуацию, водоснабжение будет стабилизировано»,