Возрастное ограничение 18+
Три коровы погибли в ДТП на трассе под Североуральском
Скрин из видео: Екатеринбург-Серов (online) / ВКонтакте
Накануне вечером, примерно в то же время, когда в Екатеринбурге в ДТП погибли два человека на трамвайной остановке, под Североуральском случилась смертельная авария с тремя жертвами. Правда, на загородной трассе погибли животные.
Во вторник, 17 октября, автомобиль марки «Хонда Цвик» влетела в коровье стадо, вышедшее на проезжую часть. Стукнувшаяся о тяжёлых парнокопытных машина была выброшена на обочину, где дополнительно врезалась об опору газопроводной линии. Сидевший в ней водитель, по имеющейся информации, не пострадал (хотя и был доставлен в больницу для медосмотра). А вот его средству передвижения потребуется серьёзный ремонт (а, может, не поможет уже и он). Но трагичнее всего дорожное происшествие закончилось для животных. Сразу три коровы погибли от столкновения с иномаркой.
Как сообщает инфоагентство «ПроСевероуральск.ru», из-за происшествия на трассе под Североуральском образовалась пробка. Машинам приходилось объезжать окровавленные туши и обломки иномарки.
Сотрудники Госавтоинспекции не только разбираются с обстоятельствами вчерашнего происшествия, но и выясняют принадлежность стада. Водитель «Хонды» будет вправе предъявить владельцу коров свои претензии и затеять гражданскую тяжбу с требованием возместить ущерб.
Во вторник, 17 октября, автомобиль марки «Хонда Цвик» влетела в коровье стадо, вышедшее на проезжую часть. Стукнувшаяся о тяжёлых парнокопытных машина была выброшена на обочину, где дополнительно врезалась об опору газопроводной линии. Сидевший в ней водитель, по имеющейся информации, не пострадал (хотя и был доставлен в больницу для медосмотра). А вот его средству передвижения потребуется серьёзный ремонт (а, может, не поможет уже и он). Но трагичнее всего дорожное происшествие закончилось для животных. Сразу три коровы погибли от столкновения с иномаркой.
Как сообщает инфоагентство «ПроСевероуральск.ru», из-за происшествия на трассе под Североуральском образовалась пробка. Машинам приходилось объезжать окровавленные туши и обломки иномарки.
Сотрудники Госавтоинспекции не только разбираются с обстоятельствами вчерашнего происшествия, но и выясняют принадлежность стада. Водитель «Хонды» будет вправе предъявить владельцу коров свои претензии и затеять гражданскую тяжбу с требованием возместить ущерб.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На автотрассах из Екатеринбурга утром гибли люди и животные
16 октября 2023
16 октября 2023
На трассе Екатеринбург – Челябинск автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода
16 октября 2023
16 октября 2023
В вечерней автоаварии погиб футболист ФК «Уралец-ТС»
12 октября 2023
12 октября 2023