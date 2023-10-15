Два пешехода погибли в Екатеринбурге под колёсами «взбесившейся» иномарки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие с двумя жертвами зафиксировано в Екатеринбурге. Погибшие — пешеходы, на которых наехала потерявшая контроль машина.Трагедия произошла сегодня вечером в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга, на улице Машиностроителей. По предварительным данным, во время движения водитель автомобиля марки «Пежо 408» не справился с управлением и выехал на трамвайную остановку возле жилого дома №79. При этом машина сбила трёх человек, дожидавшихся трамвая. Двое из них от полученных травм скончались на месте.Из-за произошедшего движения транспорта по улице Машиностроителей сейчас затруднено. Автомобилистам приходится объезжать тела, лежащие на проезжей части. Не дать образоваться пробке пытаются регулировщики. Одновременно с этим их коллеги осматривают место происшествия, снимают данные для дальнейшего определения причин смертельного ДТП.