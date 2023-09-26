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В Североуральске на девятилетнюю школьницу напала стая собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 29 сентября, в Североуральске стая бездомных собак напала на девятилетнюю школьницу, когда она возвращалась домой с занятий в бассейне. Отогнала собак оказавшаяся рядом женщина, однако девочку все равно успели укусить.
Сейчас женщина намерена обращаться в суд. Жаловаться в администрацию города она не видит смысла, так как убеждена, что городские власти не принимают никаких мер.
В пресс-службе мэрии Североуральска, комментария ситуацию, заявили, что у них заключен контракт на отлов и передержку собак, и пояснили, что после обследования, стерилизации и чипирования стаи остаются предоставлены сами себе.
По факту случившегося СК начал проверку. Специалисты намерены выяснить принимали ли необходимые меры для предупреждения подобных ситуаций представители местной власти.
Напомним, что в Североуральске уже были подобные случае. Так, например, в марте от бездомных собак пострадала 14-летняя девочка.
«Если бы не она, неизвестно, какие были бы последствия. Собаки чипированные, но от этого кусать детей не перестали, в этой стае больше 10 собак»,
– приводят слова мамы пострадавшей школьницы на портале «Е1».
Сейчас женщина намерена обращаться в суд. Жаловаться в администрацию города она не видит смысла, так как убеждена, что городские власти не принимают никаких мер.
В пресс-службе мэрии Североуральска, комментария ситуацию, заявили, что у них заключен контракт на отлов и передержку собак, и пояснили, что после обследования, стерилизации и чипирования стаи остаются предоставлены сами себе.
По факту случившегося СК начал проверку. Специалисты намерены выяснить принимали ли необходимые меры для предупреждения подобных ситуаций представители местной власти.
Напомним, что в Североуральске уже были подобные случае. Так, например, в марте от бездомных собак пострадала 14-летняя девочка.
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