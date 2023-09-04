Мэрия Североуральска выплатит 30 тысяч рублей пострадавшей от бродячей собаки девочке





– отметили в надзорном ведомстве. «Проверка выявила факты ненадлежащего и формального исполнения администрацией Североуральского городского округа возложенных полномочий по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Североуральска заплатит 30 тысяч рублей компенсации морального вреда 14-летней девочка, на которую напала безнадзорная собака.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 21 марта девочка возвращалась домой. Когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Маяковского, ее окружила стая бродячих собак. Одна из собак укусила девочку за левую ногу.В больнице у подростка диагностировали укушенную рану верхней трети левого бедра.Во время проверки выяснилось, что администрация Североуральского городского округа заключала контракт на отлов бродячих собак с ООО «Стройтрест». Однако, согласно данным центральной горбольницы, в медицинское учреждение за 12 месяцев прошлого года с укусами животных обращались 33 местных жителя, а за этот год – 37 человек.Прокуратура направила в суд иск к администрации городского округа о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Североуральский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора города, взыскав с мэрии 30 тысяч рублей компенсации.Кроме того, суд в адрес администрации Североуральского городского округа вынес частное определение.