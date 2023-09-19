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Пропавшую в Асбесте школьницу нашли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Асбесте завершены поиски 13-летней Виктории, которая пропала 15 сентября. Об этом сообщили в МО МВД России «Асбестовский».
Напомним, что девочка вышла из дома 15 сентября около 16.30 и перестала выходить на связь. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры. Вчера вечером школьницу нашли.
Напомним, что девочка вышла из дома 15 сентября около 16.30 и перестала выходить на связь. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры. Вчера вечером школьницу нашли.
«Несовершеннолетняя найдена инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних и передана законным представителям»,
– сообщили в полиции.
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