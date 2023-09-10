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В Асбесте пропала 13-летняя девочка
Фото: Вечерние ведомости
В Асбесте пропала 13-летняя Виктория Яковлевна Цыганкова. Она ушла из дома 15 сентября около 16.30 и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, овальное лицо, черные волосы длиной до плеч, прямой нос, зеленые глаза.
В день пропажи девочка была одета в черную болоньевую жилетку, черную спортивную кофту с капюшоном, голубые джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктории, просят сообщить информацию в МО МВД России «Асбестовский» по телефону 8(343) 652-04-02 или 8(343) 652-03-27.
Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, овальное лицо, черные волосы длиной до плеч, прямой нос, зеленые глаза.
В день пропажи девочка была одета в черную болоньевую жилетку, черную спортивную кофту с капюшоном, голубые джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктории, просят сообщить информацию в МО МВД России «Асбестовский» по телефону 8(343) 652-04-02 или 8(343) 652-03-27.
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