В Асбесте пропала 13-летняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте пропала 13-летняя Виктория Яковлевна Цыганкова. Она ушла из дома 15 сентября около 16.30 и до сих пор не вернулась.Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, овальное лицо, черные волосы длиной до плеч, прямой нос, зеленые глаза.В день пропажи девочка была одета в черную болоньевую жилетку, черную спортивную кофту с капюшоном, голубые джинсы и белые кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктории, просят сообщить информацию в МО МВД России «Асбестовский» по телефону 8(343) 652-04-02 или 8(343) 652-03-27.