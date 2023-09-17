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В Свердловской области горит шесть гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области площадь природных пожаров за сутки сократилась до шести гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 18 сентября, в регионе действует один лесной пожар на площади шесть гектаров. Вчера сообщалось о двух возгораниях площадью 10 гектаров.
Всего в России сейчас действуют 10 природных пожаров на общей площади 1 994 гектаров. Возгорания зафиксированы в семи регионах.
По данным на 00.00 18 сентября, в регионе действует один лесной пожар на площади шесть гектаров. Вчера сообщалось о двух возгораниях площадью 10 гектаров.
Всего в России сейчас действуют 10 природных пожаров на общей площади 1 994 гектаров. Возгорания зафиксированы в семи регионах.
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