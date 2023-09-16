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Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до десяти гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась на два гектара. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана».
По информации на 17 сентября 02.00, на землях лесного фонда действовали два лесных пожара на площади десять гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о двух пожарах на площади восьми гектаров.
Всего в России действуют 15 лесных пожаров на общей площади 255 гектаров.
Напомним, что в Свердловской области с 15 сентября отменили противопожарный режим.
По информации на 17 сентября 02.00, на землях лесного фонда действовали два лесных пожара на площади десять гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о двух пожарах на площади восьми гектаров.
Всего в России действуют 15 лесных пожаров на общей площади 255 гектаров.
Напомним, что в Свердловской области с 15 сентября отменили противопожарный режим.
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