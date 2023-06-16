Возрастное ограничение 18+
Массовое отравление произошло в детском лагере в Арамили
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Еще одно массовое отравление произошло в детском лагере в Арамили. Специалисты Роспотребнадзора информацию подтвердили и сообщили, что они уже приступили к проверке.
Об этом сообщает портал E1.RU.
Известно, что дети жалуются на температуру, рвоту и жидкий стул. Сейчас их забирают домой родители.
Напомним, что это уже не первый случай массового отравления детей в Свердловской области. У ребят, отравившихся в школе №33 в Верхней Пышме, выявили норовирусную инфекцию. После этого деятельность организатора питания в учебного заведении была приостановлена.
Кроме этого, в начале июня 32 человека отравились роллами из пункта службы доставки японских блюд «Ёбидоёби» на улице Щербакова в Екатеринбурге. У них обнаружили сальмонеллез.
Об этом сообщает портал E1.RU.
«Специалисты управления Роспотребнадзора сейчас работают по этому случаю. Обо всех обстоятельствах, в том числе количестве заболевших, информация будет позже»,
– сказали в ведомстве.
Известно, что дети жалуются на температуру, рвоту и жидкий стул. Сейчас их забирают домой родители.
Напомним, что это уже не первый случай массового отравления детей в Свердловской области. У ребят, отравившихся в школе №33 в Верхней Пышме, выявили норовирусную инфекцию. После этого деятельность организатора питания в учебного заведении была приостановлена.
Кроме этого, в начале июня 32 человека отравились роллами из пункта службы доставки японских блюд «Ёбидоёби» на улице Щербакова в Екатеринбурге. У них обнаружили сальмонеллез.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Приостановлена деятельность организатора питания в школе в Верхней Пышме, где отравились дети
16 июня 2023
16 июня 2023
В Екатеринбурге на три месяца приостановили доставку роллов «Ёбидоёби» после вспышки сальмонеллеза
10 июня 2023
10 июня 2023