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Массовое отравление произошло в детском лагере в Арамили

13.58 Суббота, 17 июня 2023
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Еще одно массовое отравление произошло в детском лагере в Арамили. Специалисты Роспотребнадзора информацию подтвердили и сообщили, что они уже приступили к проверке.

Об этом сообщает портал E1.RU.

«Специалисты управления Роспотребнадзора сейчас работают по этому случаю. Обо всех обстоятельствах, в том числе количестве заболевших, информация будет позже»,

– сказали в ведомстве.


Известно, что дети жалуются на температуру, рвоту и жидкий стул. Сейчас их забирают домой родители.

Напомним, что это уже не первый случай массового отравления детей в Свердловской области. У ребят, отравившихся в школе №33 в Верхней Пышме, выявили норовирусную инфекцию. После этого деятельность организатора питания в учебного заведении была приостановлена.

Кроме этого, в начале июня 32 человека отравились роллами из пункта службы доставки японских блюд «Ёбидоёби» на улице Щербакова в Екатеринбурге. У них обнаружили сальмонеллез.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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