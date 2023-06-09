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У отравившихся в верхнепышминской школе №33 детей выявили норовирусную инфекцию
Общество
Фото: Вечерние ведомости
У детей, которые отравились в школе №33 в Верхней Пышме, выявили норовирусную инфекцию. Деятельность школьной столовой была приостановлена. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
По данным ведомства, среди заболевших ученики СОШ №4, Спортивная школа «Велогор», Детская школа искусств, СОШ №33, которые посещали дневной лагерь. Их питание было организовано в столовой школы №33.
Кроме этого, специалистами Роспотребнадзора были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического характера, связанные по большей части с режимными моментами. В их числе несоблюдение товарного соседства в холодильном оборудовании, правил хранения продуктов, нарушение технологического процесса приготовления блюд, несоблюдение личной гигиены. Также отмечается, что к раздаче блюд допускались вожатые, не прошедшие лабораторное обследование.
В связи с массовым отравлением детей организатору МБУ «Комбинат детского питания» было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также были вручены постановления об отстранении от работы сотрудников – носителей возбудителей ОКИ.
Напомним, что в Екатеринбурге на три месяца приостановили работу пункта службы доставки роллов «Ёбидоёби», на улице Щербакова, где заразились сальмонеллезом 32 человека.
«Среди заболевших десять детей, один вожатый. Носительство РНК-норовирусов второго генотипа установлено у пяти сотрудников столовой»,
– говорится в сообщении.
По данным ведомства, среди заболевших ученики СОШ №4, Спортивная школа «Велогор», Детская школа искусств, СОШ №33, которые посещали дневной лагерь. Их питание было организовано в столовой школы №33.
Кроме этого, специалистами Роспотребнадзора были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического характера, связанные по большей части с режимными моментами. В их числе несоблюдение товарного соседства в холодильном оборудовании, правил хранения продуктов, нарушение технологического процесса приготовления блюд, несоблюдение личной гигиены. Также отмечается, что к раздаче блюд допускались вожатые, не прошедшие лабораторное обследование.
В связи с массовым отравлением детей организатору МБУ «Комбинат детского питания» было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также были вручены постановления об отстранении от работы сотрудников – носителей возбудителей ОКИ.
«Протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ будет направлен в суд для принятия решения»,
– сказали в Роспотребнадзоре.
Напомним, что в Екатеринбурге на три месяца приостановили работу пункта службы доставки роллов «Ёбидоёби», на улице Щербакова, где заразились сальмонеллезом 32 человека.
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