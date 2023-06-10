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Приостановлена деятельность организатора питания в школе в Верхней Пышме, где отравились дети
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд приостановил деятельность организатора питания в школе №33 в Верхней Пышме, где отравились дети.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, деятельность МУП «Комбинат детского питания» приостановлена на 10 суток.
Напомним, что у детей, отравившихся в школе №33 в Верхней Пышме, выявили норовирусную инфекцию. Среди заболевших – ученики СОШ №4, спортивной школы «Велогор», Детской школы искусств и СОШ №33, которые посещали дневной лагерь. Их питание было организовано в столовой школы №33. Известно, что заболели 10 детей и один вожатый.
Специалисты Роспотребнадзора предлагают родителям, чьи дети заболели после приема пищи в школе №33, свою помощь в подготовке претензии и искового заявления в суд о компенсации имущественного и морального вреда. Им необходимо обратиться с документами по адресу: Екатеринбург, улица Авангардная, 5а, кабинет 117, телефон +7 (343) 307-41-00.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, деятельность МУП «Комбинат детского питания» приостановлена на 10 суток.
Напомним, что у детей, отравившихся в школе №33 в Верхней Пышме, выявили норовирусную инфекцию. Среди заболевших – ученики СОШ №4, спортивной школы «Велогор», Детской школы искусств и СОШ №33, которые посещали дневной лагерь. Их питание было организовано в столовой школы №33. Известно, что заболели 10 детей и один вожатый.
Специалисты Роспотребнадзора предлагают родителям, чьи дети заболели после приема пищи в школе №33, свою помощь в подготовке претензии и искового заявления в суд о компенсации имущественного и морального вреда. Им необходимо обратиться с документами по адресу: Екатеринбург, улица Авангардная, 5а, кабинет 117, телефон +7 (343) 307-41-00.
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