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Дети массово отравились в городских лагерях в Верхней Пышме
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Дети массово отравились в столовой школы №33 в Верхней Пышме. Там кормили ребят из ближайших лагерей.
В данной столовой питались ученики художественной школы, а также школ № 4 и 22. У детей появились схожие симптомы: рвота, интоксикация организма и высокая температура.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», родители начали обращаться с детьми в больницу еще с 7 июня. В управлении образования Верхней Пышмы подтвердили случаи заболевания детей. Источник инфекции еще не выявлен.
Деятельность дневных лагерей, где заболели дети, приостановили до 12 июня.
В данной столовой питались ученики художественной школы, а также школ № 4 и 22. У детей появились схожие симптомы: рвота, интоксикация организма и высокая температура.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», родители начали обращаться с детьми в больницу еще с 7 июня. В управлении образования Верхней Пышмы подтвердили случаи заболевания детей. Источник инфекции еще не выявлен.
Деятельность дневных лагерей, где заболели дети, приостановили до 12 июня.
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