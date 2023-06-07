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В Екатеринбурге на три месяца приостановили доставку роллов «Ёбидоёби» после вспышки сальмонеллеза
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд на три месяца приостановил работу пункта службы доставки роллов «Ёбидоёби», на улице Щербакова, где заразились сальмонеллезом 32 человека. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Напомним, что в период со 2 по 4 июня стало известно о 13 заболевших сальмонеллезом после роллов, приготовленных в заведении на Щербакова. Позже стало известно о 22 пострадавших. По последним данным, пострадало 32 человека.
По факту массового отравления следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проводит проверку.
«В адрес ИП Коньковой И.В. выданы предписания. Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до решения суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца»,
– говорится в сообщении.
Напомним, что в период со 2 по 4 июня стало известно о 13 заболевших сальмонеллезом после роллов, приготовленных в заведении на Щербакова. Позже стало известно о 22 пострадавших. По последним данным, пострадало 32 человека.
По факту массового отравления следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проводит проверку.
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