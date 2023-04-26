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В Сосьве нашли тело еще одной погибшей в результате пожара
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Увеличилось число жертв пожара в поселке Сосьва. Вчера под завалами нашли обгоревшие останки еще одного человека.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в одном из домов на улице Ленина в Сосьве обнаружили обгоревшие останки, предположительно, пожилой женщины, проживавшей в этом доме. Она числилась пропавшей без вести.
Напомним, что 25 апреля в Свердловской области действовали шесть крупных пожаров. Один из пожаров уничтожил в Сосьве более 90 домов. Ранее было известно об одном погибшем – 62-летнем мужчине. Возбуждены уголовные дела по статье 293 УК РФ (халатность) и по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сегодня в Сосьве работают глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в одном из домов на улице Ленина в Сосьве обнаружили обгоревшие останки, предположительно, пожилой женщины, проживавшей в этом доме. Она числилась пропавшей без вести.
Напомним, что 25 апреля в Свердловской области действовали шесть крупных пожаров. Один из пожаров уничтожил в Сосьве более 90 домов. Ранее было известно об одном погибшем – 62-летнем мужчине. Возбуждены уголовные дела по статье 293 УК РФ (халатность) и по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сегодня в Сосьве работают глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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