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При пожаре в поселке Сосьва погиб человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Во время тушения масштабного пожара в поселке Сосьва обнаружено тело 62-летнего мужчины. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Серовский межрайонный следственный отдел выясняет обстоятельства смерти мужчины. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что пожар в поселке Сосьва разгорелся вчера. Вечером был введен режим ЧС. Огнеборцы тушили пожар всю ночь.
По данным МЧС, пожар локализовали на площади 9000 квадратных метров. Число сгоревших домов приблизилось к сотне. В том числе сгорели хирургический корпус лечебного исправительного учреждения №23 и питомник для собак. Из ЛИУ №23 эвакуированы 240 осужденных, пострадавших среди них нет. Питомцев тоже успели эвакуировать.
Серовский межрайонный следственный отдел выясняет обстоятельства смерти мужчины. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что пожар в поселке Сосьва разгорелся вчера. Вечером был введен режим ЧС. Огнеборцы тушили пожар всю ночь.
По данным МЧС, пожар локализовали на площади 9000 квадратных метров. Число сгоревших домов приблизилось к сотне. В том числе сгорели хирургический корпус лечебного исправительного учреждения №23 и питомник для собак. Из ЛИУ №23 эвакуированы 240 осужденных, пострадавших среди них нет. Питомцев тоже успели эвакуировать.
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