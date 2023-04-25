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При пожаре в поселке Сосьва погиб человек

09.17 Среда, 26 апреля 2023
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Во время тушения масштабного пожара в поселке Сосьва обнаружено тело 62-летнего мужчины. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Серовский межрайонный следственный отдел выясняет обстоятельства смерти мужчины. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что пожар в поселке Сосьва разгорелся вчера. Вечером был введен режим ЧС. Огнеборцы тушили пожар всю ночь.

По данным МЧС, пожар локализовали на площади 9000 квадратных метров. Число сгоревших домов приблизилось к сотне. В том числе сгорели хирургический корпус лечебного исправительного учреждения №23 и питомник для собак. Из ЛИУ №23 эвакуированы 240 осужденных, пострадавших среди них нет. Питомцев тоже успели эвакуировать.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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