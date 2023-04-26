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Огонь за сутки уничтожил в Свердловской области 178 строений
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области действовали шесть крупных техногенных пожаров. Огонь уничтожил 178 строений.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огнем уничтожены 134 жилых дома, 32 не жилых дома, восемь дачных домов, две хозяйственные постройки, магазин и кровля одного многоквартирного жилого дома. При тушении пожара в поселке Сосьва обнаружили тело 62-летнего мужчины.
К тушению пожаров привлекались более 380 человек и 112 единиц спецтехники. Также был задействован вертолет МЧС России: совершены 20 сливов, сброшены 60 тонн воды
На данный момент все пожары в области локализованы. Пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9000 квадратных метров, а пожар в поселке Таежный – на площади 2700 квадратных метров.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огнем уничтожены 134 жилых дома, 32 не жилых дома, восемь дачных домов, две хозяйственные постройки, магазин и кровля одного многоквартирного жилого дома. При тушении пожара в поселке Сосьва обнаружили тело 62-летнего мужчины.
К тушению пожаров привлекались более 380 человек и 112 единиц спецтехники. Также был задействован вертолет МЧС России: совершены 20 сливов, сброшены 60 тонн воды
На данный момент все пожары в области локализованы. Пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9000 квадратных метров, а пожар в поселке Таежный – на площади 2700 квадратных метров.
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