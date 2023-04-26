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Из-за масштабного пожара в Сосьве и гибели человека возбудили уголовные дела
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области возбудили уголовные дела из-за масштабного пожара в поселке Сосьва и гибели местного жителя.
Напомним, что в Сосьве огонь уничтожил более 90 домов и повредил хирургический корпус лечебного исправительного учреждения №23. Во время тушения пожара обнаружили тело 62-летнего мужчины.
Территориальным следственным отделом СКР возбуждены два уголовных дела: по статье 293 УК РФ – по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период и по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На место происшествия выехала группа следователей-криминалистов.
Напомним, что в Сосьве огонь уничтожил более 90 домов и повредил хирургический корпус лечебного исправительного учреждения №23. Во время тушения пожара обнаружили тело 62-летнего мужчины.
Территориальным следственным отделом СКР возбуждены два уголовных дела: по статье 293 УК РФ – по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период и по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На место происшествия выехала группа следователей-криминалистов.
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