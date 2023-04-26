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Глава МЧС и свердловский губернатор прибыли в пострадавшую от пожара Сосьву

09.15 Четверг, 27 апреля 2023
Общество
Фото: МЧС России
Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыли в Сосьву, где после пожара без жилья остались более 600 человек.

Как сообщили в департаменте информполитики области, глава МЧС вместе с губернатором сегодня утром совершили облет местности, пострадавший от огня. Сейчас они уже работают в поселке Сосьва. С погорельцами обсуждаются вопросы оказания помощи.

Ранее Владимир Путин поручил Куйвашеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров свердловчанам. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле волонтеры уже начали собирать гуманитарную помощь для погорельцев.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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