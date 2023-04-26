Возрастное ограничение 18+
Глава МЧС и свердловский губернатор прибыли в пострадавшую от пожара Сосьву
Общество
Фото: МЧС России
Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыли в Сосьву, где после пожара без жилья остались более 600 человек.
Как сообщили в департаменте информполитики области, глава МЧС вместе с губернатором сегодня утром совершили облет местности, пострадавший от огня. Сейчас они уже работают в поселке Сосьва. С погорельцами обсуждаются вопросы оказания помощи.
Ранее Владимир Путин поручил Куйвашеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров свердловчанам. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле волонтеры уже начали собирать гуманитарную помощь для погорельцев.
Как сообщили в департаменте информполитики области, глава МЧС вместе с губернатором сегодня утром совершили облет местности, пострадавший от огня. Сейчас они уже работают в поселке Сосьва. С погорельцами обсуждаются вопросы оказания помощи.
Ранее Владимир Путин поручил Куйвашеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров свердловчанам. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле волонтеры уже начали собирать гуманитарную помощь для погорельцев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».