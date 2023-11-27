После скандала с екатеринбургским «Гортрансом» в Госдуме предложили сделать транспорт законодательно неотключаемым

написал депутат в своем телеграм-канале.

«Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт, как ключевой элемент жизнедеятельности городов и социально-экономического благополучия и стабильности любого региона, в определенном, рассчитанном по специально разрабатываемым критериям минимальной необходимости объеме, стал бы законодательно неотключаемым»,