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После скандала с екатеринбургским «Гортрансом» в Госдуме предложили сделать транспорт законодательно неотключаемым

12.12 Вторник, 28 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После ареста счетов екатеринбургского «Гортранса», из-за которого уральская столица рискует остаться без общественного транспорта, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил сделать транспортную структуру законодательно «неотключаемой».

Ранее депутата Екатеринбургской городской думы Антон Швалёв сообщил о том, что налоговая наложила арест на счета «Гортранса», из-за которого организация столкнулась с проблемами при покупке бензина и выплате зарплаты сотрудникам. Позже Швалёв заявил, что «Горнтрансу» удалось договориться с поставщиком топлива об отсрочке оплаты, но проблему это окончательно не решило.

Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.

По словам Валерий Селезнев, эта ситуация заставила депутатов Госудмы серьезно задуматься о том, как решить этот вопрос.

«Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт, как ключевой элемент жизнедеятельности городов и социально-экономического благополучия и стабильности любого региона, в определенном, рассчитанном по специально разрабатываемым критериям минимальной необходимости объеме, стал бы законодательно неотключаемым»,

написал депутат в своем телеграм-канале.


Он также раскритиковал выступление екатеринбургского депутата Александра Колесникова, который предлагал повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

«Формула "нет денег – ходи пешком", предложенная на днях одним муниципальным депутатом, естественно, решением быть никак не может»,

– подчеркнул Селезнев.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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