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Депутат Екатеринбургской гордумы предложил поднять стоимость проезда
Фото: Вечерние ведомости
Председатель комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской городской думы Александр Колесников предложил повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Свое предложение он аргументировал капитализмом.
В администрации города изданию «Подъём», комментируя слова депутата, сообщили, что они не обсуждают вопросы повышения цен на проезд. Давать какие-либо оценки словам Александра Колесникова там отказались.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.
«Мы живем в капитализме, почему не поднимаем стоимость в транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет – ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег! Вы говорите: почему нет водителей? Не надо думать, надо им зарплату поднять нормально. А зарплату из чего? Из стоимости билета. Я понимаю, что говорю непопулярные вещи, но по-другому экономика не работает при капитализме»,
– приводит слова народного избранника портал «Е1».
В администрации города изданию «Подъём», комментируя слова депутата, сообщили, что они не обсуждают вопросы повышения цен на проезд. Давать какие-либо оценки словам Александра Колесникова там отказались.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.
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