Депутат Екатеринбургской гордумы предложил поднять стоимость проезда

– приводит слова народного избранника портал «Е1».

«Мы живем в капитализме, почему не поднимаем стоимость в транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет – ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег! Вы говорите: почему нет водителей? Не надо думать, надо им зарплату поднять нормально. А зарплату из чего? Из стоимости билета. Я понимаю, что говорю непопулярные вещи, но по-другому экономика не работает при капитализме»,