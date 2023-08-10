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Размер платы за капремонт в Свердловской области не изменится в 2024 году
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области не стало изменять минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2024 году. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что минимальный размер взноса на капремонт на 2024 год сохраняется на уровне действующего в 2023 году – 14 рублей 81 копейка в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме.
Ранее в Свердловской области утвердили региональную программу капремонта многоквартирных домов на 2024-2026 годы. За это время планируется отремонтировать 3 756 домов.
Напомним, что с 1 января в Свердловской области на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Регион занял третье место по росту тарифов за капремонт.
В марте в Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт, согласно которым стоимость капитального ремонта многоквартирных домах сможет индексироваться каждый год.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что минимальный размер взноса на капремонт на 2024 год сохраняется на уровне действующего в 2023 году – 14 рублей 81 копейка в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме.
Ранее в Свердловской области утвердили региональную программу капремонта многоквартирных домов на 2024-2026 годы. За это время планируется отремонтировать 3 756 домов.
Напомним, что с 1 января в Свердловской области на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Регион занял третье место по росту тарифов за капремонт.
В марте в Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт, согласно которым стоимость капитального ремонта многоквартирных домах сможет индексироваться каждый год.
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