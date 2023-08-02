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В Свердловской области за три года планируют отремонтировать 3 756 домов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области утвердили региональную программу капремонта многоквартирных домов на 2024-2026 годы.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в следующем году в области должны отремонтировать 1 139 домов. Программа предполагает также выделение 3,6 миллиарда рублей на замену 1 069 лифтов в многоквартирных домах.
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с 2024 по 2026 год планируется отремонтировать 3 756 домов. Их общая площадь превышает девять миллионов квадратных метров. На это потребуется около 38 миллиардов рублей.
К работам, выполняемым при капремонте домов, относят ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений и инженерных коммуникаций, а также замену лифтового оборудования.
Напомним, что с 1 января в Свердловской области на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Регион занял третье место по росту тарифов за капремонт.
В марте в Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт. Теперь стоимость капитального ремонта многоквартирных домов будет индексироваться каждый год.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в следующем году в области должны отремонтировать 1 139 домов. Программа предполагает также выделение 3,6 миллиарда рублей на замену 1 069 лифтов в многоквартирных домах.
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с 2024 по 2026 год планируется отремонтировать 3 756 домов. Их общая площадь превышает девять миллионов квадратных метров. На это потребуется около 38 миллиардов рублей.
К работам, выполняемым при капремонте домов, относят ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений и инженерных коммуникаций, а также замену лифтового оборудования.
Напомним, что с 1 января в Свердловской области на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Регион занял третье место по росту тарифов за капремонт.
В марте в Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт. Теперь стоимость капитального ремонта многоквартирных домов будет индексироваться каждый год.
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