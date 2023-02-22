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В Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил поправки в закон о капремонте. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации региона.
Согласно документу, стоимость капитального ремонта многоквартирных домов будет индексироваться каждый год. Правительство области должно утверждать новую ставку до 1 октября.
Ранее плата за капремонт индексировалась раз в три года и не более, чем на 4%.
Напомним, что трехлетний мораторий на плату за капремонт в новостройках в Свердловской области решено сохранить.
Согласно документу, стоимость капитального ремонта многоквартирных домов будет индексироваться каждый год. Правительство области должно утверждать новую ставку до 1 октября.
Ранее плата за капремонт индексировалась раз в три года и не более, чем на 4%.
Напомним, что трехлетний мораторий на плату за капремонт в новостройках в Свердловской области решено сохранить.
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В Свердловской области может сохраниться трехлетний мораторий на плату за капремонт в новостройках
20 февраля 2023
20 февраля 2023