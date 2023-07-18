В Свердловской области хотят снова повысить цены на электричество

– говорится в письме главы РЭК Свердловской области.

«Указанные предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения определены с учетом сценарных условий функционирования экономики РФ и основных параметров прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Объем полезного отпуска электрической энергии населению на 2024 год принят в размере 6544,26 млн кВтч»,