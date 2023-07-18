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В Свердловской области хотят снова повысить цены на электричество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области в очередной раз хотят поднять тарифы на электроэнергию. С соответствующим предложением глава Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов обратился в ФАС России.
Как сообщает «Правда УрФО», регулятор предлагает повысить цены на электричество примерно на 6% с 1 июля 2024 года. Минимальная цена кВт/ч составит 5,46 рубля, а максимальная – 5,49 рубля.
Сейчас свердловчане оплачивают электроэнергию по ставке в 5,15 рубля за кВт/ч.
Напомним, что в ноябре 2022 года РЭК Свердловской области увеличила плату за электричество сразу на 35%, но в конце декабря ФАС признала такое повышение незаконным. В январе 2023 года тарифы на электричество снизили, а РЭК отменила льготный (ночной) тариф по выходным и праздникам. Всех свердловчан автоматически перевели на расчет по единому тарифу. Это вызвало недовольство местных жителей, они пожаловались на резкое подорожание электричества после перехода на одноставочный тариф. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики.
Как сообщает «Правда УрФО», регулятор предлагает повысить цены на электричество примерно на 6% с 1 июля 2024 года. Минимальная цена кВт/ч составит 5,46 рубля, а максимальная – 5,49 рубля.
Сейчас свердловчане оплачивают электроэнергию по ставке в 5,15 рубля за кВт/ч.
«Указанные предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения определены с учетом сценарных условий функционирования экономики РФ и основных параметров прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Объем полезного отпуска электрической энергии населению на 2024 год принят в размере 6544,26 млн кВтч»,
– говорится в письме главы РЭК Свердловской области.
Напомним, что в ноябре 2022 года РЭК Свердловской области увеличила плату за электричество сразу на 35%, но в конце декабря ФАС признала такое повышение незаконным. В январе 2023 года тарифы на электричество снизили, а РЭК отменила льготный (ночной) тариф по выходным и праздникам. Всех свердловчан автоматически перевели на расчет по единому тарифу. Это вызвало недовольство местных жителей, они пожаловались на резкое подорожание электричества после перехода на одноставочный тариф. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики.
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