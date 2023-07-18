Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области хотят снова повысить цены на электричество

09.52 Четверг, 20 июля 2023
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области в очередной раз хотят поднять тарифы на электроэнергию. С соответствующим предложением глава Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов обратился в ФАС России.

Как сообщает «Правда УрФО», регулятор предлагает повысить цены на электричество примерно на 6% с 1 июля 2024 года. Минимальная цена кВт/ч составит 5,46 рубля, а максимальная – 5,49 рубля.

Сейчас свердловчане оплачивают электроэнергию по ставке в 5,15 рубля за кВт/ч.

«Указанные предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения определены с учетом сценарных условий функционирования экономики РФ и основных параметров прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Объем полезного отпуска электрической энергии населению на 2024 год принят в размере 6544,26 млн кВтч»,

– говорится в письме главы РЭК Свердловской области.


Напомним, что в ноябре 2022 года РЭК Свердловской области увеличила плату за электричество сразу на 35%, но в конце декабря ФАС признала такое повышение незаконным. В январе 2023 года тарифы на электричество снизили, а РЭК отменила льготный (ночной) тариф по выходным и праздникам. Всех свердловчан автоматически перевели на расчет по единому тарифу. Это вызвало недовольство местных жителей, они пожаловались на резкое подорожание электричества после перехода на одноставочный тариф. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Из-за грозы в Сысерти и нескольких поселках Свердловской области пропал свет
18 июля 2023
Свердловские куры заместят импортные яйца
15 июля 2023
В Свердловской области снова продлили штормовое предупреждение
14 июля 2023
Новый трубный завод намерены построить в Свердловской области
18 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:52 В Свердловской области хотят снова повысить цены на электричество
09:24 В Екатеринбурге подросток на каршеринговом электросамокате сбил ребенка
22:20 На горе Бессонова в Сысерти случайно вскрыли культурный слой
21:00 По улицам Нижнего Тагила гуляет обезьянка
20:15 В ночном ДТП в Верхней Туре пострадала юная пассажирка
19:59 Кассира продуктового магазина в Каменске-Уральском поймали на краже
18:59 Несколько свердловских водоёмов зарыбят сазаном грядущей осенью
18:43 Трасса Екатеринбург — Тюмень возглавила мрачный рейтинг самых опасных дорог
17:57 Синоптики предупреждают свердловчан о дождях и грозах
17:25 В Алапаевске уже неделю ищут пропавшую пенсионерку
16:54 В Екатеринбурге перекроют улицу Благодатскую
16:21 Жительнице Кировграда ограничили свободу за убийство ударившего ее сожителя
15:48 В Свердловской области в очередной раз продлили штормовое предупреждение
15:24 В Екатеринбурге из-за Международного фестиваля университетского спорта перекроют дороги
14:50 Прокуратура проверит сообщения об избиении детей в лагере в Верхней Пышме
14:22 В Екатеринбурге с 1 августа изменятся четыре трамвайных маршрута
13:48 На двух перекрестках в Екатеринбурге появится вафельная разметка
13:21 Жители Дегтярска возмущены отключением газа на 10 дней
12:52 Найдены нарушения в обеспечении средствами защиты работников Уральской базы авиаохраны лесов
12:25 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась вдвое
11:51 Рецидивисту вынесли приговор за разбойное нападение на пункт микрозаймов в Екатеринбурге
11:23 В Екатеринбурге состоится первый тур Российской премьер-лиги
10:50 Свердловскую областиь в дни «Иннопрома» посетили граждане 58 государств
10:24 С начала года вандалы уничтожили в Свердловской области 86 мусорных баков
09:56 В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали рейс в Стамбул
09:21 Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Свердловской области
Все новости Свердловской области
19:07 ВС защитил права волгоградца, который купил в ЦУМе вещи по цене от 19 до 129 рублей
17:10 В Дагестане неизвестный бросил гранату в окно жилого дома
15:44 Омская полиция опровергает сообщения о том, что сотрудники отказались ловить педофила
15:06 В Колпино неизвестный устроил взрыв в отделении банка, полиция проводит проверку
14:27 Житель Нефтегорска привез к зданию районной администрации мертвую корову
13:39 Петиция с требованием отозвать законопроект о сплошных рубках на Байкале собрала более 52 тысяч подписей
12:43 В Омске сотрудники ГИБДД отказались задерживать педофила, сославшись на занятость
11:50 В Ростовской области мужа и жену будут судить за истязание пяти усыновленных детей
11:18 Суд в Москве до сентября арестовал экс-главу Ростовского областного суда
10:18 В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют более двух тысяч человек
16:33 Госдума повысила предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе
15:47 В РФ признана нежелательной организация Wild Salmon Center, которая занимается охраной лосося
13:49 В Москве полицейский случайно выстрелил в коллегу у военкомата
13:01 Банк России выпустил в обращение памятную монету с изображением Цоя
12:34 В ГД внесли поправку об уголовной ответственности за «пропаганду и оправдание экстремизма»
12:10 В Москве у мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова
11:29 Задержаны экс-председатель Ростовского облсуда и ее заместитель
11:02 На трассе М4 «Дон» столкнулись бензовоз, большегруз и семь легковушек
10:42 В Туве из больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой
10:00 Производители соков и напитков в РФ планируют повысить цены на 10-20% с 1 августа
09:39 В Польше самолет упал на ангар с людьми, погибли пять человек
18:01 ЦБ с начала года раскрыл более 1,1 тысячи финансовых пирамид
17:15 ФАС России утвердила повышение цен на газ для всех потребителей
16:34 Минцифры приостановили выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября
15:54 Российских спортсменов могут обязать платить за смену гражданства
15:12 Доля контрафактной электроники на российских интернет-площадках выросла почти вдвое
Все новости России и мира
09:52 В Свердловской области хотят снова повысить цены на электричество
09:24 В Екатеринбурге подросток на каршеринговом электросамокате сбил ребенка
22:20 На горе Бессонова в Сысерти случайно вскрыли культурный слой
21:18 Химические компании обсудили перспективы перехода на отечественные технические решения
21:00 По улицам Нижнего Тагила гуляет обезьянка
20:15 В ночном ДТП в Верхней Туре пострадала юная пассажирка
19:59 Кассира продуктового магазина в Каменске-Уральском поймали на краже
18:59 Несколько свердловских водоёмов зарыбят сазаном грядущей осенью
18:43 Трасса Екатеринбург — Тюмень возглавила мрачный рейтинг самых опасных дорог
17:57 Синоптики предупреждают свердловчан о дождях и грозах
17:25 В Алапаевске уже неделю ищут пропавшую пенсионерку
16:54 В Екатеринбурге перекроют улицу Благодатскую
16:21 Жительнице Кировграда ограничили свободу за убийство ударившего ее сожителя
15:48 В Свердловской области в очередной раз продлили штормовое предупреждение
15:24 В Екатеринбурге из-за Международного фестиваля университетского спорта перекроют дороги
14:50 Прокуратура проверит сообщения об избиении детей в лагере в Верхней Пышме
14:22 В Екатеринбурге с 1 августа изменятся четыре трамвайных маршрута
13:48 На двух перекрестках в Екатеринбурге появится вафельная разметка
13:25 Разработка ученого Пермского Политеха позволит точно и своевременно определить дефекты в камере сгорания двигателя автомобиля
13:23 Росреестр Прикамья разъясняет, когда застройщик может законно отказаться от исполнения договора участия в долевом строительстве
13:21 Жители Дегтярска возмущены отключением газа на 10 дней
12:52 Найдены нарушения в обеспечении средствами защиты работников Уральской базы авиаохраны лесов
12:25 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась вдвое
11:51 Рецидивисту вынесли приговор за разбойное нападение на пункт микрозаймов в Екатеринбурге
11:23 В Екатеринбурге состоится первый тур Российской премьер-лиги
10:50 Свердловскую областиь в дни «Иннопрома» посетили граждане 58 государств
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK