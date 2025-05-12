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Избившему соседку подростку из свердловского села Мостовское продлили содержание в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Подростку из свердловского села Мостовское, который камнем пробил голову своей соседке, продлили меру пресечения.
Как сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, сегодня, 15 мая, Верхнепышминский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и продлил юноше содержание в СИЗО до 16 июня 2026 года.
Напомним, 15-летнего парня обвиняют в покушении на убийство 12-летний девочки, которая жила с ним по соседству. По версии следствия, он жестоко избил школьницу и бросил умирать. Позже её нашли в поле с пробитой головой. К счастью, жизнь девочки удалось спасти.
Как сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, сегодня, 15 мая, Верхнепышминский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и продлил юноше содержание в СИЗО до 16 июня 2026 года.
Напомним, 15-летнего парня обвиняют в покушении на убийство 12-летний девочки, которая жила с ним по соседству. По версии следствия, он жестоко избил школьницу и бросил умирать. Позже её нашли в поле с пробитой головой. К счастью, жизнь девочки удалось спасти.
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