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Избитую соседом девочку из свердловского села Мостовское выписали из больницы
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области 12-летнюю школьницу из села Мостовское, которой пробил голову камнем 15-летний сосед, выписали из больницы.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», девочке прописали три месяца домашнего режима. Также врачи посоветовали ей гулять по пять часов в день на свежем воздухе. За компьютером или перед телевизором ей нельзя проводить больше двух часов. Также ей год нельзя будет посещать физкультуру. Кроме этого, ей посоветовали воздержаться от нахождения рядом с мерцающими лампами.
Напомним, её нашли без сознания в поле в ночь с 15 на 16 сентября с открытой черепно-мозговой травмой, после чего обвинение по статье о покушении на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) предъявили юному соседу школьницы, с которым она конфликтовала. Сейчас он находится в СИЗО.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», девочке прописали три месяца домашнего режима. Также врачи посоветовали ей гулять по пять часов в день на свежем воздухе. За компьютером или перед телевизором ей нельзя проводить больше двух часов. Также ей год нельзя будет посещать физкультуру. Кроме этого, ей посоветовали воздержаться от нахождения рядом с мерцающими лампами.
Напомним, её нашли без сознания в поле в ночь с 15 на 16 сентября с открытой черепно-мозговой травмой, после чего обвинение по статье о покушении на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) предъявили юному соседу школьницы, с которым она конфликтовала. Сейчас он находится в СИЗО.
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