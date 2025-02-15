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Свердловский областной суд признал законным арест экс-замглавы Дегтярска Солдатова
Фото: Первоуральский городской суд
Свердловский областной суд признал избрание меры пресечения бывшему заместителю мэра Дегтярска Виктору Солдатову в виде заключения под стражу законным.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе областного суда, постановление Первоуральского городского суда, отправившего Солдатова в СИЗО, было обжаловано в вышестоящей инстанции, но по итогам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции осталось без изменений.
Напомним, экс-замглавы Дегтярска обвиняют во взяточничестве по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Самому главе Дегтярска Вадиму Пильникову, который не так давно вышел из СИЗО, вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе областного суда, постановление Первоуральского городского суда, отправившего Солдатова в СИЗО, было обжаловано в вышестоящей инстанции, но по итогам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции осталось без изменений.
«Виктор Солдатов останется под стражей до 4 апреля 2025»,
– заявили в суде.
Напомним, экс-замглавы Дегтярска обвиняют во взяточничестве по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Самому главе Дегтярска Вадиму Пильникову, который не так давно вышел из СИЗО, вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ.
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