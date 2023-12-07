Отчим убил двухлетнюю девочку в Первоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребёнка. Жертва — двухлетняя девочка, подозреваемый убийца — её отчим.В ноябре уходящего года в Первоуральск из Екатеринбурга переехала 23-летняя женщина с тремя малолетними детьми. А уже 5 декабря один из её детей был обнаружен мёртвым и с множественными травмами на теле. Осмотревшие погибшую девочку медики увидели на её туловище и голове ссадины и гематомы. Мать девочки пыталась объяснить повреждения и смерть ребёнка неудачным катанием с горки, но списать на несчастный случай происшедшее не удалось и женщина, наконец, призналась, что её дочь до смерти избил отчим. Мужчину, который к своим 27 года успел «наколлекционировать» семь судимостей за различные преступления, взяли под стражу.Уголовное дело заведено завели и на мать погибшего ребёнка. Её обвиняют в жестоком обращении с детьми. Выживших в этой семейке детей — четырёхлетнего мальчика и недавно родившуюся девочку — у родительницы изъяли и отправили в детский центр.Пока следователи продолжают собирать всю информацию по данному делу. Расследование находится на контроле органов прокуратуры.